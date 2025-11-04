Россия и США
4 ноября, 16:19

В Кремле заявили о постоянных рабочих контактах с Венесуэлой

Обложка © Life.ru

Москва и Каракас поддерживают постоянный рабочий диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, оказывала ли российская сторона Венесуэле поддержку в связи с обострением ситуации в Карибском регионе и активностью Соединённых Штатов.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие. Сейчас детализации [этих контактов] никакой не будет», — отметил представитель Кремля.

Ранее Life.ru писал о решении Вашингтона нанести удары по военным целям в Венесуэле, которые могут быть реализованы в скором времени. Президент США Дональд Трамп открыто признал факт санкционирования тайных операций ЦРУ в этой стране, однако категорически отрицает планы по физическому устранению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В ответ Мадуро охарактеризовал сложившуюся ситуацию как наиболее серьёзную угрозу вторжения за последние сто лет.

Наталья Демьянова
