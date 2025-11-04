Названы виды вооружений, которые Венесуэла может запросить у России из-за угроз США

Венесуэла может запросить у России пять видов современного вооружения на фоне угрожающих заявлений администрации США и ожидания возможной американской атаки. Соответствующую информацию со ссылкой на собственные источники публикует военное издание Military Watch Magazine.

Как отмечают авторы материала, Россия обладает рядом недорогих, но мощных военных систем, способных быстро и эффективно усилить оборонный потенциал Венесуэлы. При этом некоторые образцы вооружения могут быть поставлены и введены в строй в кратчайшие сроки. В публикации приводится обзор пяти высокоэффективных систем вооружения, которые помогут Каракасу укрепить свои позиции.

Среди рассматриваемых систем выделены мобильный ракетный комплекс «Бастион», способный противостоять крупным флотам; корветы классов «Буян-М» и «Каракурт» для обеспечения асимметричной обороны; истребители Су-30М2, превосходящие по характеристикам любые аналоги в регионе; крылатая ракета Х-32 с практически неуязвимой для перехвата траекторией полёта; а также подводные лодки класса «Варшавянка», несущие на своём борту широкий арсенал крылатых ракет, включая гиперзвуковой «Циркон».

По мнению американского издания, сочетание этих пяти видов вооружений позволит Венесуэле создать комплексную и многослойную систему обороны, что значительно усложнит и сделает крайне опасной любую военную интервенцию. Поставка данного вооружения не только усилит обороноспособность Венесуэлы, но и покажет способность России оказывать существенное влияние на стратегическую ситуацию в важных регионах мира.

Ранее Life.ru писал о решении Вашингтона нанести удары по военным целям в Венесуэле, которые могут быть реализованы в скором времени. Президент США Дональд Трамп открыто признал факт санкционирования тайных операций ЦРУ в этой стране, однако категорически отрицает планы по физическому устранению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В ответ Мадуро охарактеризовал сложившуюся ситуацию как наиболее серьёзную угрозу вторжения за последние сто лет.