США намерены вернуть в строй военную базу, расположенную вблизи Венесуэлы

Американские власти решили возродить заброшенную военную базу «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико. Её модернизация началась 17 сентября и включает замену покрытия рулёжных дорожек, ведущих к взлётно-посадочным полосам. Об этом пишет агентство Reuters.

«Военные Соединённых Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времён холодной войны в Карибском бассейне, предполагающее подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы», — указано в статье.

По мнению военного эксперта, бывшего полковника морской пехоты США Марка Канчиана, такая активность свидетельствует о намерении значительно увеличить интенсивность операций с участием авиации. Подобная подготовка, как правило, связана с планами активизации авиационного присутствия в регионе.

Кроме того, параллельно ведётся масштабное обновление инфраструктуры местных аэропортов в Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах, находящихся менее чем в тысяче километров от границ Венесуэлы. Это позволяет предположить, что речь идёт о расширении возможностей воздушного контроля региона.

