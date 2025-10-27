У берегов США замечены аномальные подводные объекты

Система Enigma, предназначенная для регистрации данных о неопознанных объектах, зафиксировала свыше 9000 сообщений о необычных подводных явлениях у берегов США. Об этом сообщает Marine Technology News (MT).

По данным издания, сообщения о неопознанных морских объектах появлялись в разное время. Так, ещё в 1825 году английский натуралист Эндрю Блоксам в своём отчёте упоминал о красных сферах, поднимавшихся из морских глубин. Ветеран Военно-морских сил США Аарон Амик, имеющий опыт работы с гидролокаторами, рассказал о случаях, когда приборы фиксировали объекты, двигавшиеся с такой высокой скоростью, что ее невозможно было измерить. Бывший контр-адмирал ВМС Тим Галлодет в 2024 году на слушаниях в Конгрессе подчеркнул, что подобные явления представляют собой серьёзную угрозу для национальной безопасности.

В базе данных Enigma содержатся сведения как о светящихся объектах, перемещающихся под водой, так и о НЛО, поднимающихся из океана. Наиболее часто подобные инциденты регистрируются в Калифорнии и Флориде.

А ранее сообщалось, как НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе. По предварительной информации, за летательный объект могли принять природное явление, однако власти начали расследование для установления точных причин.