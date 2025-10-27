Зелёным светящимся «метеоритом» в небе над Москвой мог быть космический мусор

Появление светящегося объекта с зеленоватым следом в небе над Москвой и Подмосковьем, вероятнее всего, объясняется космическим мусором. Об этом рассказал профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

«Я бы сказал, что мусор, потому что [объект] очень активно дробится в полёте. Зелёный цвет даёт никель. Он есть как в метеоритах, так и в изделиях, сделанных человеком», — цитирует его газета «Известия».

Эксперт уверен, что этот объект вряд ли смог бы долететь до Земли. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых жители Москвы и Подмосковья запечатлели яркий огненный объект с длинным шлейфом. Некоторые предположили, что это был метеорит.

На днях российские астрономы зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца. На видео, опубликованном Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, видна яркая вспышка, свидетельствующая о колоссальном выбросе плазмы. Перед этим произошли два менее мощных выброса в северном направлении, а затем произошёл резкий всплеск активности.