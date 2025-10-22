Ночная вспышка на Солнце: РАН опубликовала уникальное видео

Российские астрономы зафиксировали необычное явление — мощный ночной взрыв на обратной стороне Солнца. Видео опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На кадрах видно, как на фоне звезды вспыхивает яркая вспышка — результат колоссального выброса плазмы. По данным лаборатории, перед этим произошли два меньших по мощности выброса в северном направлении, а затем — резкий всплеск активности.

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Чтобы понять масштаб события, учёные напомнили: диаметр Солнца — около 1,5 миллиона километров, тогда как Земля — всего 13 тысяч.

«Маленький круг в центре видео — это наше Солнце. На его фоне всё остальное кажется крошечным», — пояснили специалисты.

По расчётам РАН, взрыв произошёл около 23:00 по московскому времени 21 октября. Видео заканчивается в 5:00 утра следующего дня. Несмотря на видимость «ночного» взрыва, съёмка велась с Земли, а вспышка произошла на той стороне Солнца, что сейчас не обращена к планете. Плазма, по словам учёных, полетела в противоположную сторону от Земли.

Сейчас наблюдать обратную сторону звезды напрямую невозможно: ни один космический аппарат не находится в нужной точке. Основной наблюдатель — европейский Solar Orbiter — движется по орбите напротив той стороны Солнца, что видна с Земли.

Учёные подчеркивают, что подобные явления — не редкость, но вспышка такого масштаба поражает даже специалистов.

«Это напоминание, что наша звезда остаётся крайне активной и непредсказуемой», — говорят в лаборатории.

Взрывы на Солнце: справка

Взрывы на Солнце — это проявления солнечной активности, которые учёные называют вспышками и корональными выбросами массы. Во время таких событий происходит резкий выброс плазмы и энергии, достигающий температуры в десятки миллионов градусов.

Солнечные вспышки влияют на магнитное поле Земли и могут вызывать геомагнитные бури, которые сказываются на работе спутников, связи и навигационных систем.

Циклы активности Солнца повторяются примерно каждые 11 лет. Сейчас звезда находится в фазе пика цикла — именно поэтому астрономы всё чаще фиксируют мощные вспышки и выбросы плазмы, включая те, что происходят на обратной стороне Солнца и не видны с Земли.