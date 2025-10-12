Солнце готовится выбросить гигантский протуберанец — одна планета в зоне риска!

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец (образование из раскалённых газов), который может выброситься в космос в любой момент. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщает, что он замечен на северо-востоке звезды, а ближайшей к удару может оказаться планета Меркурий.

Видео © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

Протуберанец — это огромное облако плазмы, выбрасываемое из короны Солнца, удерживаемое магнитными полями. Обычно такие образования имеют форму дуги или петли и могут простираться на десятки тысяч километров. В данном случае протуберанец настолько велик, что Солнце, по наблюдениям астрономов, пыталось выбросить его по частям, но безуспешно.

«С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами», — отмечают учёные.

Наблюдение таких гигантских протуберанцев важно для изучения процессов на Солнце и их возможного влияния на планеты, включая Землю.

Ранее Life.ru рассказывал, что в октябре солнце может заглушить сигнал телеэкранов россиян. Это ежегодное явление длится на протяжении трёх недель после первого дня осеннего и весеннего равноденствия. Представители Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) делают всё возможное, чтобы картинка не пропадала из вида жителей страны, но всё же исключить возможность появление краткосрочных помех они не могут.