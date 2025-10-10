Ученый дал прогноз, когда Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю

Солнце, согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие к нему планеты — Меркурий, Венеру и Землю, а затем станет белым карликом. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю, а потом станет белым карликом и фактически вечным объектом», — пояснил ученый в беседе с РИА «Новости».

При этом Богачев отметил, что до этого момента Солнце будет светить стабильно, создавая комфортные условия для жизни на Земле как для человека, так и для биосферы в целом.

