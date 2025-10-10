Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 10:17

Ученый дал прогноз, когда Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Солнце, согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие к нему планеты — Меркурий, Венеру и Землю, а затем станет белым карликом. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю, а потом станет белым карликом и фактически вечным объектом»,пояснил ученый в беседе с РИА «Новости».

При этом Богачев отметил, что до этого момента Солнце будет светить стабильно, создавая комфортные условия для жизни на Земле как для человека, так и для биосферы в целом.

Страшно красиво: Солнечную вспышку предпоследнего класса мощности сняли на видео
Ранее Life.ru сообщал, что 5 октября над индонезийскими городами Кунинган и Чиребон зафиксировали падение крупного метеорита, который рухнул в Яванское море и взорвался. По данным Национального агентства исследований и инноваций Индонезии, мощная световая вспышка и взрывная волна были зафиксированы камерами наблюдения и ощущались на побережье, но не представляли угрозы для населения.

Мария Любицкая
