Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 16:19

Страшно красиво: Солнечную вспышку предпоследнего класса мощности сняли на видео

Солнечная активность преподнесла очередной сюрприз астрономам: на западном краю солнечного диска зарегистрирована мощная вспышка уровня M2.0. Специалисты отмечают исключительную красоту плазменного выброса, который удалось зафиксировать в идеальной проекции. Кадрами поделился телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Вспышка уровня М2.0 (сильная). Видео © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Вспышка произошла практически за пределами видимой части Солнца, что сделало её наблюдение поистине уникальным. Время вспышки – 15:31 мск. Для любителей астрономии это был редкий шанс наблюдать солнечную активность в максимально эстетичном формате.

Неожиданный всплеск: Индекс активности на Солнце резко вырос
Неожиданный всплеск: Индекс активности на Солнце резко вырос

Напомним, что ранее что синхронно с земным затмением, Солнце разрядило свою энергию, выбросив в космос два протуберанца размером с семьдесят Земель каждый. Это первое в сентябре событие такой мощи, доказывающее, что даже в период затишья светило продолжает копить колоссальную силу.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar