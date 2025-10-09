Страшно красиво: Солнечную вспышку предпоследнего класса мощности сняли на видео

Солнечная активность преподнесла очередной сюрприз астрономам: на западном краю солнечного диска зарегистрирована мощная вспышка уровня M2.0. Специалисты отмечают исключительную красоту плазменного выброса, который удалось зафиксировать в идеальной проекции. Кадрами поделился телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Вспышка уровня М2.0 (сильная). Видео © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Вспышка произошла практически за пределами видимой части Солнца, что сделало её наблюдение поистине уникальным. Время вспышки – 15:31 мск. Для любителей астрономии это был редкий шанс наблюдать солнечную активность в максимально эстетичном формате.

Напомним, что ранее что синхронно с земным затмением, Солнце разрядило свою энергию, выбросив в космос два протуберанца размером с семьдесят Земель каждый. Это первое в сентябре событие такой мощи, доказывающее, что даже в период затишья светило продолжает копить колоссальную силу.