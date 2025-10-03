Неожиданный всплеск: Индекс активности на Солнце резко вырос

Индекс солнечной активности F10.7 в сентябре резко вырос до 201 единицы. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Такой скачок стал неожиданностью для учёных, хотя число солнечных пятен остаётся на уровне прогнозов.

Индекс активности на Солнце резко вырос за месяц. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Крайне неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усреднённый за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу. Это выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014-м году была достигнута величина 170, и всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе 2024 года)», — сказал он.

По словам эксперта, рост индекса после июньской нижней точки наблюдается непрерывно, но ранее он был умеренным. В сентябре активность Солнца вызвала пять магнитных бурь, тогда как в августе была зарегистрирована лишь одна. Вспышек высшего уровня X за последние три месяца не зафиксировано.

Резкий рост может быть признаком структурных изменений в солнечном цикле и даже началом второго пика, но также не исключено, что это случайное событие. По данным лаборатории, Солнце выбросило крупное облако плазмы в сторону Земли, которое может достичь планеты примерно через 2,5 суток.

Ранее сообщалось, что на восточном краю Солнца в воскресенье около полудня зафиксирована импульсная вспышка класса M6.4 — самая сильная за последние несколько месяцев. Пик энерговыделения пришёлся на 11:43 по московскому времени. Измерения рентгеновского излучения подтвердили интенсивность события, которое может оказать влияние на магнитосферу Земли и вызвать геомагнитные возмущения.