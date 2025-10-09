На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Life.ru рассказывал ранее, что синхронно с земным затмением, Солнце разрядило свою энергию, выбросив в космос два протуберанца размером с семьдесят Земель каждый. Это первое в сентябре событие такой мощи, доказывающее, что даже в период затишья светило продолжает копить колоссальную силу.