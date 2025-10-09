На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
В четверг на Солнце произошла вспышка класса М, уступающая по мощности лишь максимальной. Информацию об этом предоставил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«9 октября в 15:31 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Самая слабая вспышка класса A0.0 генерирует 10 нановатт излучения на квадратный метр у Земли. Каждая последующая буква в этой шкале означает десятикратное увеличение мощности. Кроме того, вспышки могут вызывать выбросы плазмы, которые, достигнув Земли, способны вызвать магнитные бури.
Life.ru рассказывал ранее, что синхронно с земным затмением, Солнце разрядило свою энергию, выбросив в космос два протуберанца размером с семьдесят Земель каждый. Это первое в сентябре событие такой мощи, доказывающее, что даже в период затишья светило продолжает копить колоссальную силу.
