Огненный метеорит рухнул и взорвался в Яванском море в Индонезии

5 октября над городами Кунинган и Чиребон в 18:35–18:39 (14:35–14:39 мск) зарегистрировали падение крупного метеорита. Объект рухнул в Яванское море у побережья страны, а затем взорвался. Об этом пишет Jakarta Globe со ссылкой на Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

Падение метеорита. Видео © X / Never

Очевидцы и кадры с камер наблюдения зафиксировали момент: вспышка белого света сопровождалась мощным взрывом, который слышали и на берегу. По данным агентства, событие было заметно и визуально, и акустически.

Астроном BRIN успокоил население: вспышка и взрыв угрозы для людей не представляют. Эксперты также констатировали сильные толчки в районе падения, которые регистрировались после инцидента. Ожидается, что специалисты продолжат изучать обломки и картировать последствия столкновения.

Ранее учёные оценили идею NASA разбить ядерной ракетой огромный астероид, который на всех парах мчится к нашей планете. Однако долетит до Земли он лишь в 2032 году при самых удачных для него обстоятельствах.