Зелёное свечение в небе над Москвой оказалось сгорающим космическим мусором

Необычное зелёное свечение, наблюдаемое сегодня в ночном небе, вызвано не метеоритом или пришельцами, а сгоранием в атмосфере фрагмента космического мусора. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает телеграм-канал Mash.

Космический мусор пролетел над Москвой и Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

Специалисты пояснили, что характерный изумрудный оттенок пламени возникает при горении никелевых сплавов, тогда как яркие белые всполохи обусловлены присутствием магниевых компонентов. Эти металлы составляют основу современных космических конструкций, широко применяясь в производстве корпусов и технических узлов орбитальных аппаратов.

Критически важным для идентификации объекта стало наблюдение о его аномально низкой скорости движения, что полностью исключает метеоритную природу явления — космические тела подобных размеров входят в атмосферу с многократно превышающей скоростью, что и подтверждает версию о техногенном происхождении светового феномена.

Напомним, что утром в понедельник, 27 октября, небо над Москвой и областью взбудоражило появление объекта, похожего на метеорит. Сообщения о его наблюдении поступили из Истры, Раменского, Люберец, Красногорска и других городов Подмосковья.