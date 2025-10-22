Астрофизик раскрыл, какие тайны Вселенной будоражат умы учёных

В октябре по всему миру прошла Неделя космоса, в фокусе — новые технологии, международные проекты и «зелёные» решения, приближающие нас к жизни за пределами Земли. Астрофизик Сергей Замоздра объяснил «Вечерней Москве», какие загадки сейчас больше всего будоражат умы учёных.

Сейчас главные тайны для учёных — тёмная материя и тёмная энергия. Первая создаёт гравитацию, но не светится. А вот тёмную энергию вывели из наблюдений сверхновых: галактики разбегаются быстрее, чем предсказывают классические модели, потому космологи добавили в уравнения «дополнительный компонент», влияющий на расширение Вселенной. Есть и альтернативы: по гипотезе Николая Горькавого, ускорение может быть следствием слияний чёрных дыр и бегства энергии в гравитационные волны.

Еще один горячий сюжет — чёрные дыры. Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаруживает «тусклые красные точки» на грани наблюдаемого — вероятно, чрезвычайно яркие и далёкие объекты. Их трактуют как либо быстро выросшие молодые чёрные дыры, либо «реликты» прошлых циклов Вселенной. Горькавый предполагает, что космос «пульсирует», а чёрные дыры переживают фазы сжатия.

Не теряет актуальности и наш общечеловеческий «план Б»: поиск землеподобных миров для возможной колонизации и жизни земного типа. Учёные ищут атмосферы с высоким содержанием кислорода — индикатором биологических процессов.

Наконец, тема планетарной защиты, а именно — мониторинг опасных астероидов и комет. Кометы — в основном ледяные, до ~100 км в диаметре, с вытянутыми орбитами и «эффектом внезапности» при приближении к Солнцу. астероиды — преимущественно каменные, до ~500 км. Эти странники Солнечной системы потенциально опасны, поэтому телескопические обзоры — наш первый щит.

Ранее учёные из NASA показали уникальное падение астероида на поверхность Луны. Если речь идёт о Земле, то её атмосфера сжигает всех непрошенных гостей из космоса, а вот Луна такой примочкой не обладает, поэтому все метеориты могут «прикоснуться» к ней.