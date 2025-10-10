Ученые NASA зафиксировали уникальное событие — падение астероида на луну

Ученые NASA зафиксировали уникальное событие — падение астероида на лунную поверхность. В отличие от земных условий, где астероиды и метеориты сгорают при входе в плотные слои атмосферы, на Луне они всегда достигают поверхности. Каждое такое столкновение оставляет после себя новый кратер.

Астероид врезался в Луну.

