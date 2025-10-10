Валдайский форум
10 октября, 11:40

Ученые NASA зафиксировали уникальное событие — падение астероида на луну

Ученые NASA зафиксировали уникальное событие — падение астероида на лунную поверхность. В отличие от земных условий, где астероиды и метеориты сгорают при входе в плотные слои атмосферы, на Луне они всегда достигают поверхности. Каждое такое столкновение оставляет после себя новый кратер.

Астероид врезался в Луну. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Cosmic Adventure

Ранее NASA показало самые чёткие снимки Юпитера за всю историю. На кадрах чётко видно, что планета вовсе не рыжая, а имеет множество коричневых и синих пятен. Эти фотографии предоставляют уникальную возможность для изучения динамики и строения атмосферы газового гиганта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
