7 октября, 14:02

NASA показало самые чёткие снимки Юпитера за всю историю. Оказывается, он совсем не рыжий!

Юпитер. Обложка © NASA

Космический аппарат «Юнона» передал на Землю самые детализированные изображения Юпитера за всю историю наблюдений. Снимки опубликовало NASA.

Юпитер. Фото © NASA

На представленных американским космическим агентством фотографиях отчётливо видны вихревые облачные образования, масштабные атмосферные штормы и сложные структуры, покрывающие северное полушарие планеты. Учёные подчеркивают, что эти фотографии предоставляют уникальную возможность для изучения динамики и строения атмосферы газового гиганта.

Второжение в Солнечную систему: Учёные зафиксировали межзвёздный объект у Юпитера
Вторжение в Солнечную систему: Учёные зафиксировали межзвёздный объект у Юпитера

Ранее Life.ru сообщал, что исследователи допустили наличие жизни на спутнике Сатурна – Энцеладе. В выбросах с небесного тела обнаружили признаки органических соединений, которые содержаться в кусочках льда и газе, извергаемом из подлёдного океана через разломы на южном полюсе.

BannerImage
Юрий Лысенко
