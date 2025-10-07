NASA показало самые чёткие снимки Юпитера за всю историю. Оказывается, он совсем не рыжий!

Космический аппарат «Юнона» передал на Землю самые детализированные изображения Юпитера за всю историю наблюдений. Снимки опубликовало NASA.

Юпитер. Фото © NASA

Юпитер. Фото © NASA

Юпитер. Фото © NASA

На представленных американским космическим агентством фотографиях отчётливо видны вихревые облачные образования, масштабные атмосферные штормы и сложные структуры, покрывающие северное полушарие планеты. Учёные подчеркивают, что эти фотографии предоставляют уникальную возможность для изучения динамики и строения атмосферы газового гиганта.

Юпитер. Фото © NASA

Ранее Life.ru сообщал, что исследователи допустили наличие жизни на спутнике Сатурна – Энцеладе. В выбросах с небесного тела обнаружили признаки органических соединений, которые содержаться в кусочках льда и газе, извергаемом из подлёдного океана через разломы на южном полюсе.