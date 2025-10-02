На спутнике Сатурна Энцелад нашли органику и кислород в новых выбросах

В новых выбросах на спутнике Сатурна Энцелад снова нашли признаки органических соединений. Они содержатся в ледяных частицах и газах, которые выбрасывает подлёдный океан через разломы возле южного полюса. Найденные органические соединения могут указывать на наличие потенциальной жизни. Об этом 1 октября сообщило издание Nature Astronomy.

Во время пролёта зонд «Кассини» собрал образцы ледяных частиц. Анализ показал наличие кислородсодержащих соединений в свежих образцах.

«Мы снова обнаружили кислородные фрагменты в этих свежих зёрнах льда», — заявляют исследователи.

Также удалось выявить новые молекулы, включая алифатические соединения, сложные эфиры и, предположительно, вещества, содержащие азот и кислород. По данным исследователей, эти фрагменты ещё больше подтверждают наличие органических веществ под поверхностью Энцелада.

Учёные ранее уже сообщали о возможности существования микроорганизмов на ледяной луне Сатурна. Данные также собирали на основе гейзеров, бьющих у южного полюса.