В небе над Москвой и Подмосковьем утром заметили загадочное яркое небесное тело
Утром в понедельник 27 октября в небе над Москвой и Подмосковье заметили небесное тело, похожее на метеорит. Об этом пишет SHOT.
Небесное тело, предположительно, метеорит, пролетело над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября. Видео © SHOT
Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что загадочный объект с зеленоватым свечением пролетел в небе в районе 6-30 утра. Его видели в Истре, Раменском, Люберцах, Красногорске и других городах.
