В небе над Москвой и Подмосковьем утром заметили загадочное яркое небесное тело

Утром в понедельник 27 октября в небе над Москвой и Подмосковье заметили небесное тело, похожее на метеорит. Об этом пишет SHOT.

Небесное тело, предположительно, метеорит, пролетело над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что загадочный объект с зеленоватым свечением пролетел в небе в районе 6-30 утра. Его видели в Истре, Раменском, Люберцах, Красногорске и других городах.

Ранее огненный метеорит рухнул и взорвался в Яванском море. Небесное тело попало на видео.