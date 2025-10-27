Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

27 октября, 04:13

В небе над Москвой и Подмосковьем утром заметили загадочное яркое небесное тело

Обложка © SHOT

Утром в понедельник 27 октября в небе над Москвой и Подмосковье заметили небесное тело, похожее на метеорит. Об этом пишет SHOT.

Небесное тело, предположительно, метеорит, пролетело над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что загадочный объект с зеленоватым свечением пролетел в небе в районе 6-30 утра. Его видели в Истре, Раменском, Люберцах, Красногорске и других городах.

Стало известно, когда земляне смогут увидеть летящий к Солнцу «корабль инопланетян»
Ранее огненный метеорит рухнул и взорвался в Яванском море. Небесное тело попало на видео.

Никита Никонов
