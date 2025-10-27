Стало известно, когда земляне смогут увидеть летящий к Солнцу «корабль инопланетян»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которую некоторые западные эксперты называют «кораблём инопланетян», в ночь на 29 октября достигнет максимальной близости к Солнцу. После этой даты комету станет видно из Москвы на утреннем небе. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом», — говорится в сообщении планетария, которое приводит ТАСС.
Расстояние между кометой и Солнцем в ночь на 29 октября уменьшится до 1,36 астрономической единицы.
В июле гарвардский астрофизик Ави Лёб высказал предположение о возможном искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS. Он обратил внимание на её маневренность. Идею подхватили уфологи, после чего таинственную комету прозвали «кораблём инопланетян».
Позже британское издание «Daily Mail» опубликовало новые снимки объекта. После этого учёные заявили, что 3I/ATLAS с большой вероятностью является обычной кометой. Кроме этого российские учёные тоже скептически отнеслись к идее, что речь идёт об инопланетном корабле.
Астрофизик Лёб считает, что комета 3I/ATLAS, размером с Манхэттен и весом 33 миллиарда тонн, может представлять угрозу для человечества. Её размеры превосходят размеры предыдущих межзвёздных объектов. Сейчас 3I/ATLAS движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч.
