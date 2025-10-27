Стало известно, когда земляне смогут увидеть летящий к Солнцу «корабль инопланетян»

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которую некоторые западные эксперты называют «кораблём инопланетян», в ночь на 29 октября достигнет максимальной близости к Солнцу. После этой даты комету станет видно из Москвы на утреннем небе. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом», — говорится в сообщении планетария, которое приводит ТАСС.

Расстояние между кометой и Солнцем в ночь на 29 октября уменьшится до 1,36 астрономической единицы.

В июле гарвардский астрофизик Ави Лёб высказал предположение о возможном искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS. Он обратил внимание на её маневренность. Идею подхватили уфологи, после чего таинственную комету прозвали «кораблём инопланетян».