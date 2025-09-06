Раскрыта тайна летящего к Земле «корабля инопланетян» возрастом 7,5 миллиарда лет
Daily Mail: Новые фотографии объекта 3I/ATLAS доказывают, что это обычная комета
3I/ATLAS. Обложка © Х / International Gemini Observatory
Межзвёздный объект 3I/ATLAS с большой долей вероятности является обычной кометой и не имеет отношения к версии о космическом корабле инопланетян. Об этом пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на новые снимки таинственного объекта.
«Эти новые изображения очень чётко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», — подтвердил изданию астроном Марк Норрис из Великобритании.
В качестве доказательства приводятся фотографии из обсерватории Джемини в Чили. На них видно ледяное ядро, которое окутано облаком из пыли и газа. Именно такое строение свойственно кометам, поэтому вряд ли объект представляет собой НЛО из другой галактики, отметил учёный. Сейчас астрономы даже предположили возраст кометы — ей примерно 7,5 миллиарда лет.
Напомним, объект 3I/ATLAS обладает характеристиками кометы и движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб предположил, что небесное тело может иметь искусственное происхождение, обращая внимание на его маневренность. К Земле объект должен приблизиться к Новому году. Расчёты показывают, что 3I/ATLAS пролетит мимо нескольких планет Солнечной системы, но избежит опасного сближения с Землёй. Российские учёные скептически отнеслись к идее о том, что речь идёт о корабле инопланетян.