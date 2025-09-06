Раскрыта тайна летящего к Земле «корабля инопланетян» возрастом 7,5 миллиарда лет

Межзвёздный объект 3I/ATLAS с большой долей вероятности является обычной кометой и не имеет отношения к версии о космическом корабле инопланетян. Об этом пишет британское издание Daily Mail , ссылаясь на новые снимки таинственного объекта.

В качестве доказательства приводятся фотографии из обсерватории Джемини в Чили. На них видно ледяное ядро, которое окутано облаком из пыли и газа. Именно такое строение свойственно кометам, поэтому вряд ли объект представляет собой НЛО из другой галактики, отметил учёный. Сейчас астрономы даже предположили возраст кометы — ей примерно 7,5 миллиарда лет.