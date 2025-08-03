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Регион
3 августа, 05:29

Daily Mail подняла панику из-за «сбывающегося» предсказания Хокинга о вторжении из космоса

Daily Mail: Предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса начало сбываться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Предсказание известного физика Стивена Хокинга о возможном «инопланетном вторжении» может сбыться в связи с обнаружением межзвёздного объекта 3I/ATLAS, открытого группой учёных из Гарвардского университета. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Хокинг ранее предупреждал, что излишняя самоуверенность человечества может привести к катастрофическим последствиям. Он советовал не отвечать на сигналы, поступающие из космоса на Землю.

«Предупреждение Хокинга может сбыться после того, как известный учёный заявил, что встреча с «враждебной» инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — говорится в публикации.

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Напомним, что 2 августа гарвардский астрофизик Ави Лёб заявил о приближении к Земле таинственного межзвёздного объекта. По его словам, 3I/ATLAS достигнет нашей планеты с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Существует предположение, что объект может быть инопланетным кораблём, несущим на борту исследовательский зонд или оружие. Особое внимание учёных привлекли необычно крупные размеры, нетипичные для межзвёздных тел.

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Наталья Афонина
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