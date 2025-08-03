Daily Mail подняла панику из-за «сбывающегося» предсказания Хокинга о вторжении из космоса

Предсказание известного физика Стивена Хокинга о возможном «инопланетном вторжении» может сбыться в связи с обнаружением межзвёздного объекта 3I/ATLAS, открытого группой учёных из Гарвардского университета. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Хокинг ранее предупреждал, что излишняя самоуверенность человечества может привести к катастрофическим последствиям. Он советовал не отвечать на сигналы, поступающие из космоса на Землю.

«Предупреждение Хокинга может сбыться после того, как известный учёный заявил, что встреча с «враждебной» инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — говорится в публикации.