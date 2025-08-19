Российский астроном оценил, может ли несущийся к Земле объект 3I/ATLAS быть кораблём инопланетян
Астроном Медведев не исключил инопланетное происхождение объекта 3I/ATLAS
3I/ATLAS. Обложка © Wikipedia.org / Space Telescope Science Institute (STScI) / ESA / NASA / David Jewitt
Межзвёздный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Солнечной системе, демонстрирует аномальную активность — ежесекундно с его поверхности испаряется около 40 килограммов водяного льда. Тем временем учёные продолжают спорить о его природе. Классическая наука считает объект космическим телом, однако некоторые энтузиасты верят, что к человечеству летят инопланетяне.
Руководитель Центра коллективного пользования Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев провёл историческую параллель, сравнив текущую ситуацию с ранним этапом развития метеоритики, когда учёные располагали лишь тремя образцами метеоритов.
«Сейчас ситуация напоминает зарождение метеоритики: представьте, что у исследователей в распоряжении оказались только три образца: тёмный каменный, светлый каменный и железный. Что по ним можно сказать о первоисточнике?»— цитирует эксперта kp.ru.
Гарвардский астроном Ави Леб выдвинул гипотезу об искусственном происхождении объекта, предположив, что это может быть разведывательный корабль внеземной цивилизации. По мнению учёного, инопланетяне могут намеренно приближаться к Земле, чтобы проверить уровень развития человечества. Леб предлагает отправить навстречу объекту радиосигналы для установления контакта.
Юрий Медведев, доктор физико-математических наук, председатель секции «Небесная механика» Научного совета РАН и заведующий лабораторией Института прикладной астрономии РАН отметил, что пока нет убедительных опровержений гипотезы Лёба, и, несмотря на её малую вероятность, возможность её правоты сохраняется
Расчёты показывают, что 3I/ATLAS пролетит мимо нескольких планет Солнечной системы, но избежит опасного сближения с Землёй. Особые надежды учёные возлагают на телескоп имени Веры Рубин (LSST), который после ввода в эксплуатацию сможет обнаруживать несколько межзвёздных объектов ежегодно, что позволит провести полноценный статистический анализ их природы.
Объект 3I/ATLAS обладает характеристиками кометы и движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб предположил, что небесное тело может иметь искусственное происхождение, обращая внимание на его маневренность. Однако другие учёные скептически оценивают эту гипотезу, отмечая склонность Лёба к необычным и смелым теориям. К Земле объект должен приблизиться к Новому году.