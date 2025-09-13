На летящем к нашей планете «инопланетном корабле» началась эволюция в стиле Земли
Астрофизик Лёб заявил об аномальной эволюции на межзвёздном объекте 3I/ATLAS
Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS, прозванный «кораблём инопланетян», претерпел «аномальную эволюцию» – начал менять свой цвет, пишет в своём блоге астрофизик из Гарварда Ави Лёб. Дело в том, что из-за резкого выброса цианида и никеля за последние две недели красный загадочный объект стал зелёным.
«Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS», — объясняет учёный.
3I/ATLAS обладает характеристиками кометы и движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб предположил, что небесное тело может иметь искусственное происхождение, обращая внимание на его маневренность. Но российские учёные скептически отнеслись к идее о том, что речь идёт о корабле инопланетян. К Земле объект должен приблизиться к Новому году.