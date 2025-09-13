На летящем к нашей планете «инопланетном корабле» началась эволюция в стиле Земли

Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS, прозванный «кораблём инопланетян», претерпел «аномальную эволюцию» – начал менять свой цвет, пишет в своём блоге астрофизик из Гарварда Ави Лёб. Дело в том, что из-за резкого выброса цианида и никеля за последние две недели красный загадочный объект стал зелёным.