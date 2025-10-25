Астрофизик Лёб: Летящий к Земле «корабль инопланетян» может быть троянским конём

Астроном Ави Лёб из Гарварда заявил, что комета 31/ATLAS, размером с Манхэттен и весом 33 миллиарда тонн, может представлять угрозу для человечества. Он предположил, что этот межзвёздный объект мог бы быть «троянским конём».

Лёб отметил, что размер 31/ATLAS значительно превышает размеры предыдущих межзвёздных объектов.

Предполагаемая траектория кометы 31/ATLAS. Видео © science.nasa.gov

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих объектов», — приводит слова учёного The New York Post.

Он задал вопрос, почему такой большой объект попал во внутреннюю часть Солнечной системы. Лёб рекомендовал международному сообществу сохранять бдительность и подготовиться на случай, если 31/ATLAS станет непредсказуемым событием, которые называют «чёрным лебедем»*. Он указал, что комета может выглядеть «естественной», но на самом деле скрывает опасности, как «троянский конь».

Несмотря на отсутствие угрозы, заявленное NASA, Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) начала мониторинг 31/ATLAS. С 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года IAWN проведёт кампанию по уточнению местоположения кометы.

Лёб указал на аномалии в поведении 31/ATLAS, включая антихвост — струю частиц, направленную к Солнцу, а не от него. Кроме того, комета продемонстрировала выброс шлейфа с никелем без железа, что крайне необычно для таких объектов.

Снимок межзвёздной кометы 3I/ATLAS на телескоп «Хаббл» 21 июля 2025. Фото © science.nasa.gov

Лёб также выразил обеспокоенность по поводу негравитационного ускорения кометы и её аномальной траектории, которая приведёт к сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. Он утверждает, что это может указывать на инопланетный зонд с возможными враждебными намерениями.

Комета 31/ATLAS скоро достигнет максимального сближения с Солнцем и может продемонстрировать, что она является космическим аппаратом, использующим гравитацию для изменения курса.

«Если 31/ATLAS — огромный материнский корабль, он скорее всего покинет Солнечную систему», — констатировал Лёб.

Концепция «Чёрный лебедь», разработанная американским писателем ливанского происхождения Нассимом Николасом Талебом, описывает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие значительными последствиями и особыми характеристиками. Автор ввёл этот термин, обозначаемый как TBS (The Black Swan), в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости», вышедшей в 2007 году.

