Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 21:46

Астрофизик Лёб: Летящий к Земле «корабль инопланетян» может быть троянским конём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Астроном Ави Лёб из Гарварда заявил, что комета 31/ATLAS, размером с Манхэттен и весом 33 миллиарда тонн, может представлять угрозу для человечества. Он предположил, что этот межзвёздный объект мог бы быть «троянским конём».

Лёб отметил, что размер 31/ATLAS значительно превышает размеры предыдущих межзвёздных объектов.

Предполагаемая траектория кометы 31/ATLAS. Видео © science.nasa.gov

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих объектов»,приводит слова учёного The New York Post.

Он задал вопрос, почему такой большой объект попал во внутреннюю часть Солнечной системы. Лёб рекомендовал международному сообществу сохранять бдительность и подготовиться на случай, если 31/ATLAS станет непредсказуемым событием, которые называют «чёрным лебедем»*. Он указал, что комета может выглядеть «естественной», но на самом деле скрывает опасности, как «троянский конь».

Несмотря на отсутствие угрозы, заявленное NASA, Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) начала мониторинг 31/ATLAS. С 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года IAWN проведёт кампанию по уточнению местоположения кометы.

Лёб указал на аномалии в поведении 31/ATLAS, включая антихвост — струю частиц, направленную к Солнцу, а не от него. Кроме того, комета продемонстрировала выброс шлейфа с никелем без железа, что крайне необычно для таких объектов.

Снимок межзвёздной кометы 3I/ATLAS на телескоп «Хаббл» 21 июля 2025. Фото © science.nasa.gov

Снимок межзвёздной кометы 3I/ATLAS на телескоп «Хаббл» 21 июля 2025. Фото © science.nasa.gov

Лёб также выразил обеспокоенность по поводу негравитационного ускорения кометы и её аномальной траектории, которая приведёт к сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. Он утверждает, что это может указывать на инопланетный зонд с возможными враждебными намерениями.

Комета 31/ATLAS скоро достигнет максимального сближения с Солнцем и может продемонстрировать, что она является космическим аппаратом, использующим гравитацию для изменения курса.

«Если 31/ATLAS — огромный материнский корабль, он скорее всего покинет Солнечную систему», — констатировал Лёб.

Концепция «Чёрный лебедь», разработанная американским писателем ливанского происхождения Нассимом Николасом Талебом, описывает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие значительными последствиями и особыми характеристиками. Автор ввёл этот термин, обозначаемый как TBS (The Black Swan), в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости», вышедшей в 2007 году.

3I/ATLAS обладает характеристиками кометы и движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб ранее предположил, что небесное тело может иметь искусственное происхождение, обратив внимание на его маневренность. Но российские учёные скептически отнеслись к идее о том, что речь идёт о корабле инопланетян. К Земле объект должен приблизиться к Новому году.

Раскрыта тайна летящего к Земле «корабля инопланетян» возрастом 7,5 миллиарда лет
Раскрыта тайна летящего к Земле «корабля инопланетян» возрастом 7,5 миллиарда лет

Ранее Life.ru сообщал, как две кометы сгорели в солнечной атмосфере с небольшим интервалом времени. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала видео произошедшего. По данным ИКИ РАН, кометы образовались из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar