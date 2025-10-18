Солнце испепелило две кометы за несколько часов

Две кометы сгорели в солнечной атмосфере с небольшим интервалом времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, опубликовав видео произошедшего.

ИКИ РАН зафиксировал гибель двух комет в солнечной атмосфере. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По данным ИКИ РАН, кометы сформировались из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы и являются одними из древнейших тел, некоторые из которых, возможно, старше Солнца.

Специалисты предположили, что зафиксированные на видео кометы могли родиться вместе или быть фрагментами более крупной кометы, разрушившейся в результате столкновения. Вероятно, столкновение изменило орбиту комет, приблизив их к Солнцу. Крупные тела могут пережить несколько прохождений через солнечную корону, но малые тела часто испаряются при первом же сближении со звездой.

Ранее сообщалось, что в конце октября у жителей Москвы появится возможность увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon), которая появляется во внутренней области Солнечной системы раз в 1355 лет. Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко уточнила, что 21 октября небесное тело максимально приблизится к Земле на расстояние менее 90 миллионов километров. Наблюдать комету можно будет в западной части неба после захода солнца, ориентируясь на яркие звёзды Арктур, гамму Волопаса и Мирак.