Над Москвой пролетит комета Lemmon возрастом 1355 лет

В конце октября жители Москвы получат уникальную возможность наблюдать комету C/2025 A6 (Lemmon), которая в последний раз пролетала мимо Земли в 670-х годах (VII веке). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon) – долгопериодическая комета, которую открыли 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон», — пояснила Евгения Кравченко.

Она уточнила, что 21 октября небесное тело максимально приблизится к Земле на расстояние менее 90 миллионов километров, и в этот период его, вероятно, можно будет увидеть даже невооружённым глазом. Наблюдать комету следует после захода солнца в западной части неба, ориентируясь на яркие звёзды Арктур, гамму Волопаса и Мирак.

Научный сотрудник также отметила, что эта комета появляется во внутренней области Солнечной системы лишь раз в 1355 тысячи лет. Таким образом, предыдущий её пролёт происходил примерно в 670-х годах, во времена формирования славянских племён на территории современной России и первой осады Константинополя. Специалист добавила, что в настоящее время комету уже можно наблюдать через бинокль или любительский телескоп, а на фотографиях с выдержкой видно её характерное зеленоватое свечение.

Ранее на Life.ru рассказывал о впечатляющем протуберанце. Это колоссальное образование, состоящее из раскаленной плазмы, удерживается мощными магнитными полями в солнечной короне. Протуберанцы, часто имеющие форму гигантских арок, могут простираться в космос на сотни тысяч километров. Размеры протуберанца настолько огромны, что Солнце не в состоянии отделить от него даже небольшую часть.