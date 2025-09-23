Космическая скорость: К Земле стремительно несётся комета Lemmon
РАН: Комета Lemmon приближается к Земле и станет видна невооружённым глазом
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Комета C/2025 A6 (Lemmon), обнаруженная учёными в начале января текущего года, 21 октября приблизится к Земле на минимальное расстояние — менее 90 миллионов километров. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своём Telegram-канале.
Небесное тело увеличивает яркость более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, и в течение ближайших 10-14 дней достигнет пятой звёздной величины, что сделает его видимым в бинокли на всей территории России.
«Комета C/2025 A6 (Lemmon) в течение 10 дней может стать видимой в бинокли, а через месяц невооружённым глазом на всей территории страны», — отмечается в официальном сообщении лаборатории.
В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, сокращая эту дистанцию примерно на 5 миллионов километров ежесуточно. Пиковой яркости (2-4 звездная величина) небесное тело достигнет в конце октября — начале ноября. Специалисты лаборатории пообещали продолжать информировать об изменении условий видимости кометы, которая последовательно перемещается через созвездия Большой Медведицы, Змеи и Змееносца.
18 сентября Life.ru сообщал, что крупный астероид 2025 FA22, ранее возглавлявший список потенциальных угроз для Земли, благополучно миновал нашу планету. Космический объект размером от 130 до 290 метров, считавшийся одним из наиболее вероятных кандидатов на столкновение с Землей, пролетел на безопасном расстоянии.