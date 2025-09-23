Космическая скорость: К Земле стремительно несётся комета Lemmon

Комета C/2025 A6 (Lemmon), обнаруженная учёными в начале января текущего года, 21 октября приблизится к Земле на минимальное расстояние — менее 90 миллионов километров. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своём Telegram-канале.

Небесное тело увеличивает яркость более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, и в течение ближайших 10-14 дней достигнет пятой звёздной величины, что сделает его видимым в бинокли на всей территории России.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon) в течение 10 дней может стать видимой в бинокли, а через месяц невооружённым глазом на всей территории страны», — отмечается в официальном сообщении лаборатории.

В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, сокращая эту дистанцию примерно на 5 миллионов километров ежесуточно. Пиковой яркости (2-4 звездная величина) небесное тело достигнет в конце октября — начале ноября. Специалисты лаборатории пообещали продолжать информировать об изменении условий видимости кометы, которая последовательно перемещается через созвездия Большой Медведицы, Змеи и Змееносца.