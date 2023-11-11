Создатель теории "Чёрного лебедя" назвал Макрона крысой за слова об убийствах детей Газы
Автор теории "Чёрного лебедя" Талеб осудил Макрона за критику Израиля из-за Газы
Президент Франции Эмманюэль Макрон, писатель Нассим Талеб. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / POOL / EPA / STEPHANIE LECOCQ
Американский экономист, писатель, философ, исследующий проблемы хаотичности и неопределённости, Нассим Талеб уличил президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке принять выгодную позицию по поводу обострения палестино-израильского конфликта, потому что ни одна страна не хочет быть на стороне преступников. Так он отреагировал на неожиданное обращение политика к Израилю с призывом прекратить убивать младенцев, женщин и пожилых людей в Газе.
"Крысы начинают покидать корабль. Такие люди, как Макрон, начинают мыть руки, поэтому появилась запись: "Мы сказали им не делать этого" и т.д. Никто не хочет быть на стороне преступников человечества. Апартеид будет следующим", — заявил создатель теории "Чёрного лебедя" в своём посте в соцсети X.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары армии Израиля по сектору Газа "не имеют оправдания" и нелегитимны. Он обратил внимание на то, что в результате обстрелов палестинского анклава гибнут мирные жители. Также французский лидер заметил, что в текущей ситуации нужно сначала объявить гуманитарные паузы, а затем добиться прекращения огня, чтобы защитить мирных граждан, "которые не имеют отношения к террористам".