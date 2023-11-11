Создатель теории "Чёрного лебедя" назвал Макрона крысой за слова об убийствах детей Газы

Американский экономист, писатель, философ, исследующий проблемы хаотичности и неопределённости, Нассим Талеб уличил президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке принять выгодную позицию по поводу обострения палестино-израильского конфликта, потому что ни одна страна не хочет быть на стороне преступников. Так он отреагировал на неожиданное обращение политика к Израилю с призывом прекратить убивать младенцев, женщин и пожилых людей в Газе.

"Крысы начинают покидать корабль. Такие люди, как Макрон, начинают мыть руки, поэтому появилась запись: "Мы сказали им не делать этого" и т.д. Никто не хочет быть на стороне преступников человечества. Апартеид будет следующим", — заявил создатель теории "Чёрного лебедя" в своём посте в соцсети X.