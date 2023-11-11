"Бомбят мирных жителей": Макрон отказался оправдывать Израиль за нелегитимные удары по Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары армии Израиля по сектору Газа "не имеют оправдания" и нелегитимны. Он обратил внимание на то, что в результате обстрелов палестинского анклава гибнут мирные жители.

"Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", — сказал Макрон в интервью Би-би-си.

При этом он отказался считать себя судьёй, чтобы говорить, нарушает ли израильская армия законы и обычаи войны или нет. Французский лидер полагает, что в текущей ситуации нужно сначала объявить гуманитарные паузы, а затем добиться прекращения огня, чтобы защитить мирных граждан, "которые не имеют отношения к террористам".

Также Макрон осудил нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, после чего ближневосточный конфликт обострился.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не согласился с позицией президента Франции, заявив, что ответственность за судьбу населения сектора Газа несёт ХАМАС, а не Израиль.

"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению [в секторе Газа] лежит на ХАМАС... Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", — цитирует Нетаньяху его канцелярия.

При этом политик сравнил палестинское движение с ИГИЛ*.