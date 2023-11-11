"Бомбят мирных жителей": Макрон отказался оправдывать Израиль за нелегитимные удары по Газе
Макрон заявил, что ударам Израиля по сектору Газа нет оправдания
Эмманюэль Макрон и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары армии Израиля по сектору Газа "не имеют оправдания" и нелегитимны. Он обратил внимание на то, что в результате обстрелов палестинского анклава гибнут мирные жители.
"Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", — сказал Макрон в интервью Би-би-си.
При этом он отказался считать себя судьёй, чтобы говорить, нарушает ли израильская армия законы и обычаи войны или нет. Французский лидер полагает, что в текущей ситуации нужно сначала объявить гуманитарные паузы, а затем добиться прекращения огня, чтобы защитить мирных граждан, "которые не имеют отношения к террористам".
Также Макрон осудил нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, после чего ближневосточный конфликт обострился.
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не согласился с позицией президента Франции, заявив, что ответственность за судьбу населения сектора Газа несёт ХАМАС, а не Израиль.
"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению [в секторе Газа] лежит на ХАМАС... Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", — цитирует Нетаньяху его канцелярия.
При этом политик сравнил палестинское движение с ИГИЛ*.
Ранее в Министерстве здравоохранения Палестины раскрыли число жертв израильских обстрелов, в том числе несовершеннолетних, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке по состоянию на 6 ноября. По данным ведомства, жертвами ударов ЦАХАЛ по анклаву стали 10 022 человека, в том числе как минимум 4104 ребёнка. Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.