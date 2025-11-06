В США узнали о сомнениях Трампа насчёт военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По их данным, глава Белого дома высказал высокопоставленным представителям администрации свои сомнения по поводу силового сценария отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, как отмечает издание, Трамп продолжает интересоваться у помощников вариантами возможной операции.

Временных рамок для решения нет, пишет WSJ. Трампу предложили ряд подходов, включая ужесточение санкций, повышение пошлин для импортёров венесуэльской нефти, усиление поддержки оппозиции, наращивание военного присутствия, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов.

Поводом для эскалации стали обвинения Вашингтона в адрес властей Венесуэлы в «недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков». В регионе уже размещены значительные силы ВМС США. При этом 31 октября Трамп заявил, что «не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы». В ответ президент Мадуро проинформировал о принятии плана комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии.