Трампа предупредили о катастрофических последствиях провала операции в Венесуэле

Провал возможной военной операции США в Венесуэле может иметь катастрофические последствия для президента Дональда Трампа, предупредил американист Малек Дудаков. По его оценке, Белый дом осознаёт риски такого сценария, что объясняет нерешительность в принятии окончательного решения, несмотря на концентрацию американских вооружённых сил у границ Венесуэлы.

Эксперт подчеркнул, что венесуэльское общество демонстрирует консолидацию вокруг власти, что значительно повышает вероятность серьёзных потерь среди американских военнослужащих в случае прямого вторжения. Он уверен, что для Трампа провальная операция станет концом президентской карьеры.

«Трамп понимает риски происходящего, потому что если провалится его военная операция, то рейтинги рухнут. Для него это будет новый Вьетнам или новый Ирак. И, в общем-то, это похоронит его президентство», — подчеркнул политолог в интервью NEWS.ru.