Трампа предупредили о катастрофических последствиях провала операции в Венесуэле
Обложка © GigaChat / Life.ru
Провал возможной военной операции США в Венесуэле может иметь катастрофические последствия для президента Дональда Трампа, предупредил американист Малек Дудаков. По его оценке, Белый дом осознаёт риски такого сценария, что объясняет нерешительность в принятии окончательного решения, несмотря на концентрацию американских вооружённых сил у границ Венесуэлы.
Эксперт подчеркнул, что венесуэльское общество демонстрирует консолидацию вокруг власти, что значительно повышает вероятность серьёзных потерь среди американских военнослужащих в случае прямого вторжения. Он уверен, что для Трампа провальная операция станет концом президентской карьеры.
«Трамп понимает риски происходящего, потому что если провалится его военная операция, то рейтинги рухнут. Для него это будет новый Вьетнам или новый Ирак. И, в общем-то, это похоронит его президентство», — подчеркнул политолог в интервью NEWS.ru.
Ранее США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Кроме того, Трамп заявил о завершении правления Мадуро. На данный момент Белый дом рассматривает три варианта военных операций в Венесуэле. Тем временем Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США.
