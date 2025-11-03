Трамп заявил о завершении правления Мадуро

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что срок пребывания президента Николаса Мадуро у власти в Венесуэле близок к концу. Об этом республиканец сказал в интервью телеканалу CBS News.

«Я бы так сказал, да. Да, я так думаю», — отметил хозяин Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, хозяин Белого дома отказался подтверждать или опровергать сообщения о возможных ударах по территории Венесуэлы. Он отметил, что не видит признаков того, что США движутся к военному конфликту. В ответ на вопросы о передислокации авианосца Gerald Ford в Карибское море республиканец сказал, что не обсуждает подобные вопросы с журналистами.

А ранее Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает возможность отправки американских военных в Нигерию и нанесения ударов с воздуха по её территории. Он объяснил свою позицию обеспокоенностью высоким уровнем насилия в отношении христиан в Нигерии. По его словам, ситуация требует внимания и рассмотрения различных вариантов реагирования.