Трамп допустил отправку военных в Нигерию и воздушные удары по стране

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает возможность отправки американских военных в Нигерию и нанесения ударов с воздуха по её территории. Об этом республиканец сообщил журналистам, отвечая на вопрос о планах в отношении Абуджи.

Трамп объяснил свою позицию обеспокоенностью высоким уровнем насилия в отношении христиан в Нигерии. По его словам, ситуация требует внимания и рассмотрения различных вариантов реагирования.

«Может быть много чего, я рассматриваю множество вариантов. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп, обвинив власти Нигерии в преследованиях христианского населения, пригрозил прекратить финансовую помощь и поручил военным разработать варианты силовой операции. В своём посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что в случае продолжения насилия США немедленно прекратят помощь стране, а возможная операция «будет жёсткой, быстрой и ловкой». Нигерия сталкивается с серьёзными вызовами из-за деятельности радикальных исламистских группировок, таких как «Боко Харам», что приводит к массовым жертвам и дестабилизации обстановки.