Трамп намерен добиваться сокращения ядерных вооружений

В интервью телеканалу CBS News, которое состоялось 2 ноября, американский лидер Дональд Трамп выразил заинтересованность в сокращении мировых запасов ядерного оружия. Республиканец сообщил, что обсуждал данную тему с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США также отметил мощь американского ядерного арсенала и перспективу роста ядерных мощностей у других стран. При этом, по его словам, Иран в настоящее время не обладает ядерным оружием.

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Думаю, нужно что-то сделать в отношении денуклеаризации», — отметил хозяин Белого дома, добавив, что США располагают ядерными силами, достаточными для многократного уничтожения цивилизации.

Трамп также подтвердил планы по возобновлению ядерных испытаний, но не стал уточнять, будут ли они включать подрыв боевых зарядов.