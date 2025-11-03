Шатдаун тормозит модернизацию ядерного потенциала США

Приближающийся к рекорду по продолжительности шатдаун в США может серьёзно затормозить модернизацию ядерных арсеналов страны. Об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт в интервью Fox News.

По его словам, из-за отсутствия финансирования ведомство вынуждено поддерживать лишь безопасность и защиту уже существующих арсеналов.

«Многое наше оружие очень старое. Если правительство не возобновит работу, будет замедление модернизации нашего ядерного арсенала», — подчеркнул министр.

Райт также отметил, что отсутствие бюджета вынуждает отправлять в неоплачиваемый отпуск специалистов, занимающихся разработкой ядерного оружия нового поколения. Он назвал ситуацию «очень расстраивающей и злящей». По его словам, у министерства не осталось возможностей для «бюджетной гимнастики».

Напомним, что шатдаун в США начался в октябре из-за отсутствия утверждённого Конгрессом бюджета на новый финансовый год. Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска около 335 тысяч гражданских сотрудников. При этом более двух миллионов действующих военнослужащих продолжают службу, но без получения заработной платы. В американском военном ведомстве заявили, что приоритет будет отдан охране границ, операциям на Ближнем Востоке, обслуживанию техники и другим критически важным задачам. Госдепартамент также не избежал сокращений: в неоплачиваемый отпуск отправлены свыше 10 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за бюджетный кризис на демократов. В истории США это уже 21-й шатдаун, самый продолжительный из которых длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия. По словам главы Минэнерго Криса Райта, эти испытания не приведут к цепной ядерной реакции и будут направлены на проверку работы всех остальных частей ядерного оружия. Он заверил, что речь идёт не о ядерных взрывах, а о тестировании систем, необходимых для инициирования ядерного взрыва.