Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США

Венесуэльский президент Николас Мадуро одобрил предложения правящей партии о подготовке к вооружённому столкновению с США в случае, если их солдаты сунутся с оружием к ним в страну. Об этом он заявил на конгрессе Единой социалистической партии Венесуэлы.

«Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твёрдостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности», — сказал политик.

Президент пояснил, что речь идёт о всеобщей подготовке к национальной и континентальной обороне в конституционных рамках. Он вновь призвал укреплять обороноспособность, чтобы «сделать Венесуэлу неприступной», отметив, что «американская империя» уже 12 недель нагнетает обстановку и пытается оказывать психологическое давление.