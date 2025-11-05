Россия и США
5 ноября, 09:28

Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США

Венесуэльский президент Николас Мадуро одобрил предложения правящей партии о подготовке к вооружённому столкновению с США в случае, если их солдаты сунутся с оружием к ним в страну. Об этом он заявил на конгрессе Единой социалистической партии Венесуэлы.

«Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твёрдостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности», — сказал политик.

Президент пояснил, что речь идёт о всеобщей подготовке к национальной и континентальной обороне в конституционных рамках. Он вновь призвал укреплять обороноспособность, чтобы «сделать Венесуэлу неприступной», отметив, что «американская империя» уже 12 недель нагнетает обстановку и пытается оказывать психологическое давление.

Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа напасть на Венесуэлу
Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа напасть на Венесуэлу

Тем временем США стянули к берегам Венесуэлы уже 16 тысяч своих солдат на восьми боевых кораблях и атомной подводной лодке. Сейчас на столе главы Белого дома есть три возможных сценария проведения военной операции. Венесуэльское правительство просило о помощи Россию, и недавно туда прибыл российский тяжёлый военно-транспортный самолёт с весьма любопытным грузом.

Владимир Озеров
