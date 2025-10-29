Таинственный рейс российского военно-транспортного самолёта Ил-76, проследовавшего через ряд государств, завершился в Каракасе. На борту воздушного судна находилось оборудование для систем ПВО, предназначенное для якобы поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщают источники.

Конкретное содержимое груза не разглашается. По мнению политолога Вадима Аввы, даже команда пилотов могла быть не до конца осведомлена, что именно находилось в транспортном средстве. Эксперт считает, что эти поставки представляют собой не просто проявление дружеских отношений, а подготовку к вероятному использованию военной силы.

«Основная цель подобных поставок — создать реальную возможность поражать современные американские самолёты и наносить урон корабельным соединениям», — пояснил Авва в беседе с «Царьградом».

Политолог также рассматривает ситуацию в Венесуэле как эпизод в глобальном конфликте, спровоцированном, по его мнению, Соединёнными Штатами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Венесуэлу прибыл самолёт Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Что конкретно перевозил тяжёлый военно-транспортный самолёт, не раскрывается. Маршрут воздушного судна включал остановки в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.