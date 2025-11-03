Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа напасть на Венесуэлу

Венесуэльская оппозиционерка и обладательница Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо выступила с призывом к президенту США Дональду Трампу. Она заявила, что военная эскалация является единственным эффективным механизмом для отстранения от власти действующего президента Николаса Мадуро.

«Усиление давления и эскалации — единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить», — заявила Мачадо.

По словам Мачадо, у неё уже разработана детальная стратегия первоочередных мероприятий на первые сто часов после гипотетического падения режима Мадуро.

Напомним, что ранее американский лидер заявлял о завершении правления Мадуро. Хозяин Белого дома отказался подтверждать или опровергать сообщения о возможных ударах по территории Венесуэлы. Он отметил, что не видит признаков того, что США движутся к военному конфликту.