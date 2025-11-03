Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 14:32

Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа напасть на Венесуэлу

Обложка © ТАСС / ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ

Обложка © ТАСС / ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ

Венесуэльская оппозиционерка и обладательница Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо выступила с призывом к президенту США Дональду Трампу. Она заявила, что военная эскалация является единственным эффективным механизмом для отстранения от власти действующего президента Николаса Мадуро.

«Усиление давления и эскалации — единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить», — заявила Мачадо.

По словам Мачадо, у неё уже разработана детальная стратегия первоочередных мероприятий на первые сто часов после гипотетического падения режима Мадуро.

Президент Венесуэлы Мадуро назвал ведьмой лауреата премии мира Мачадо
Президент Венесуэлы Мадуро назвал ведьмой лауреата премии мира Мачадо

Напомним, что ранее американский лидер заявлял о завершении правления Мадуро. Хозяин Белого дома отказался подтверждать или опровергать сообщения о возможных ударах по территории Венесуэлы. Он отметил, что не видит признаков того, что США движутся к военному конфликту.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar