Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 01:32

Президент Венесуэлы Мадуро назвал ведьмой лауреата премии мира Мачадо

Корина Мачадо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Humberto Matheus

Корина Мачадо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Humberto Matheus

Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо как «ведьму». Об этом сообщает журнал Newsweek.

По информации издания, Мадуро резко раскритиковал Мачадо, назвав её «демонической ведьмой» всего через несколько дней после присуждения ей Нобелевской премии мира 2025 года.

Эти слова прозвучали во время выступления Мадуро на одном из публичных мероприятий в Каракасе. Причины для столь резкого высказывания в адрес Мачадо не уточнили.

Защитница и боец: Учёный объяснил Life.ru, за что Мачадо получила Нобелевку
Защитница и боец: Учёный объяснил Life.ru, за что Мачадо получила Нобелевку

Напомним, ранее Мачадо позвонила президенту США Дональду Трампу и заявила, что принимает премию в его честь. Трамп добавил, что не просил передать ему медаль.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar