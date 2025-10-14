Президент Венесуэлы Мадуро назвал ведьмой лауреата премии мира Мачадо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо как «ведьму». Об этом сообщает журнал Newsweek.

По информации издания, Мадуро резко раскритиковал Мачадо, назвав её «демонической ведьмой» всего через несколько дней после присуждения ей Нобелевской премии мира 2025 года.

Эти слова прозвучали во время выступления Мадуро на одном из публичных мероприятий в Каракасе. Причины для столь резкого высказывания в адрес Мачадо не уточнили.

Напомним, ранее Мачадо позвонила президенту США Дональду Трампу и заявила, что принимает премию в его честь. Трамп добавил, что не просил передать ему медаль.