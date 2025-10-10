Защитница и боец: Учёный объяснил Life.ru, за что Мачадо получила Нобелевку

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира, поскольку считается сторонником защиты демократии и борцом за справедливые выборы. Данное мнение выразил в беседе с Life.ru руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

«Это лидер венесуэльской оппозиции, которая смогла объединить всю венесуэльскую оппозицию. Она сама не смогла участвовать в прошлых президентских выборах, но её кандидат, по данным оппозиции, победил, а по официальным данным, победил действующий президент. Западные страны и часть стран Латинской Америки не признали итоги выборов в Венесуэле. Она вот такой лидер оппозиции венесуэльской, достаточно известная в Латинской Америке», — ответил эксперт.

Ивановский подчеркнул, что данная премия не всегда присуждается известным личностям. Например, президент США Дональд Трамп утверждал, что урегулировал «семь войн», поэтому рассчитывал на подобное вознаграждение своих трудов. Тем не менее премия досталась не ему. Специалист не исключил, что, вероятно, к личности американского лидера не хотели привлекать много внимания.

По словам Ивановского, премия была присуждена Мачадо за последовательную борьбу за демократические принципы и справедливые выборы. Политик считается пострадавшей за свои убеждения, поскольку вынуждена скрываться от властей и находиться в подполье.

В беседе с Life.ru также мнением поделился и сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что Нобелевский комитет выбирает лауреатами премии мира либо людей, которые развязывают войны, либо тех, кто выступает против своего государства.