Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 06:41

Норвегия боится экономических последствий, если Трампу не дадут премию мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Норвегия опасается экономических и дипломатических последствий, если президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира в этом году. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как сообщает издание, сын американского лидера Эрик Трамп призвал своих подписчиков в социальной сети X поддержать идею о присуждении Трампу Нобелевской премии мира, предложив им сделать ретвит в знак согласия. Примерно в тот же период аккаунт Белого дома в X опубликовал фотографию Трампа, сопроводив ее подписью «Президент мира».

«Кампания поставила Осло в неловкое положение, поскольку СМИ и наблюдатели обеспокоены дипломатическими и экономическими последствиями для Норвегии, если независимый комитет из пяти членов проигнорирует (стремление Трампа. — Прим. Life.ru)», — пишет Bloomberg.

Сделка по Газе не считается: Лауреата Нобелевской премии мира определили заранее
Сделка по Газе не считается: Лауреата Нобелевской премии мира определили заранее

Напомним, что Дональд Трамп претендует на Нобелевскую премию мира, ссылаясь на свои достижения в прекращении семи военных конфликтов и работу по урегулированию восьмого. Врач-невролог ранее предположил, что желание Трампа получить премию мира может являться индикатором нарушений в когнитивной сфере. При этом возможное решение не присуждать Нобелевскую премию мира американскому лидеру в Норвегии считают потенциальной угрозой.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar