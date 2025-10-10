Норвегия боится экономических последствий, если Трампу не дадут премию мира

Норвегия опасается экономических и дипломатических последствий, если президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира в этом году. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как сообщает издание, сын американского лидера Эрик Трамп призвал своих подписчиков в социальной сети X поддержать идею о присуждении Трампу Нобелевской премии мира, предложив им сделать ретвит в знак согласия. Примерно в тот же период аккаунт Белого дома в X опубликовал фотографию Трампа, сопроводив ее подписью «Президент мира».

«Кампания поставила Осло в неловкое положение, поскольку СМИ и наблюдатели обеспокоены дипломатическими и экономическими последствиями для Норвегии, если независимый комитет из пяти членов проигнорирует (стремление Трампа. — Прим. Life.ru)», — пишет Bloomberg.