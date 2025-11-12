Times подтвердила отказ Лондона от обмена данными с США о судах в Карибском море

Британская газета Times подтвердила, что Лондон приостановил обмен разведывательными данными с Вашингтоном о подозрительных судах в Карибском море. Британские власти не хотят быть причастны к ударам американских военных по морским целям.

Согласно информации издания, британские разведывательные агентства и вооружённые силы прекратили предоставлять США данные о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

«Разведданные, полученные британскими агентами в регионе, больше не передаются американцам, поскольку Великобритания не хочет быть соучастником», — указано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что Британия приостановила обмен разведданными с США из-за атак на суда. Британские спецслужбы долгое время помогали Вашингтону в отслеживании подозрительных судов, что позволяло Береговой охране Штатов перехватывать их. Однако после серии американских атак на скоростные катера, основанных на бездоказательных обвинениях в контрабанде наркотиков из Венесуэлы, Лондон решил отдалиться от сотрудничества.