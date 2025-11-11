Британия отказалась делиться разведданными с США из-за ударов по судам

Великобритания приостановила передачу разведданных Соединённым Штатам о судах, курсирующих в Карибском бассейне, пишет CNN со ссылкой на источники. По данным СМИ, Лондон не хочет быть замешанным в ударах американских военных по морским целям, которые британская сторона считает незаконными.

Британские спецслужбы годами помогали Вашингтону отслеживать подозрительные суда, чтобы Береговая охрана США могла их перехватывать. Однако после серии американских атак на скоростные катера под предлогом бездоказательных обвинения в контрабанде наркотиков из Венесуэлы Лондон решил дистанцироваться.

США уже перебросили в регион восемь кораблей, атомную подлодку и более 10 тысяч военнослужащих для «борьбы с наркокартелями». Дональд Трамп продолжает обвинять Венесуэлу в отправке наркотиков в Штаты.

