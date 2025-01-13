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13 января, 13:12

В Британии открыли комнату для «безопасного потребления наркотиков»

В Великобритании официально открылась первая комната для безопасного потребления наркотиков. Организация The Thistle расположилась в восточной части города Глазко. Теперь там можно употреблять вещества, в том числе и героин, в гигиенической среде, передаёт Sky News.

Для наркоманов там расположили восемь индивидуальных кабинок для введения инъекций, зону восстановления, приватные чаты, комнату отдыха с книгами и горячими напитками, душевую, камеру хранения одежды и место для курения на открытом воздухе. Также в центре будут два медкабинета для сдачи анализов. Однако наркотики там бесплатно выдавать не будут — их придётся приносить с собой.

Правительство Шотландии планирует ежегодно выделять на организацию по 2,3 млн фунтов стерлингов в год. Таким образом страна надеется справиться с высокой смертностью от наркотиков в Великобритании.

Ранее в московском туберкулёзном диспансере пациентам незаконно «доставили» наркотики при помощи арбалета. Медсестра нашла в одной из палат стрелу и осколки разбитого стекла.

В Колумбии нашли 5,7 тонны наркотиков, спрятанных в луке-порее
В Колумбии нашли 5,7 тонны наркотиков, спрятанных в луке-порее
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Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Полина Никифорова
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