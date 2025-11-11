Королевская морская пехота Британии готовится к захвату нефтяных вышек у берегов России

Спецназ Королевской морской пехоты Великобритании проводит учения по осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных платформ вблизи российских территорий. Соответствующая информация была обнародована авторитетным изданием Military Watch Magazine (MWM).

«Учения проходили в период роста напряжённости между Россией и Западным блоком, при этом в случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — констатирует Military Watch Magazine.

В манёврах, по данным издания, были задействованы силы специального назначения из 42-го и 47-го подразделений коммандос, которые объединились в оперативную группу. Их задачей была отработка тактики скрытной высадки на суда и захвата критически важных объектов инфраструктуры.

Автор публикации отмечает, что данные учения проводились в восточной части акватории Балтийского моря, в относительной близости от зоны проведения специальной военной операции на Украине. Это географическое положение, как полагают аналитики, призвано имитировать реальные условия для потенциальных операций против российских интересов в регионе.

Ранее в Балтийском море случился курьёзный инцидент: системы слежения вдруг показали тысячи военных кораблей, которых там на самом деле не было. Финская газета Helsingin Sanomat выяснила, что это была техническая ошибка. Станция в Парайнене, которая получала данные о судах, дала сбой и создала на картах эти «корабли-призраки».