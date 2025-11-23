В подмосковном Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода ввели план «Ковёр»

В двух российских аэропортах введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Жуковский (Раменское), Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее в Смоленской области системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Как сообщил губернатор, в результате атаки пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. А на месте происшествий работают экстренные службы.