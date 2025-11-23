Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом средства ПВО уничтожили беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, но обломки дрона упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали пожар.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано», — написал Малков и уточнил, что сейчас на месте работают оперативные службы, которые оценивают ущерб.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.