В Белгородской области в результате действий Вооружённых сил Украины погибли 409 местных жителей, около 3 тысяч человек получили ранения. Такие данные привёл губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.

Глава региона отметил, что многие защитные меры, реализуемые в области, выходят за рамки действующего законодательства, но являются жизненно необходимыми.

«Самое простое — установка бетонных укрытий на дорогах, контроллеры в подъездах, оповещение, участие сотрудников детских садов и школ в контроле за оповещением полётов дронов, укрытия, которые мы формируем», — сказал Гладков.

По его словам, если бы власти не принимали все эти меры предосторожности, то погибших были бы десятки тысяч, а раненые исчислялись бы сотнями тысяч.

Сегодня ВСУ вновь ударили по Белгородской области. На этот раз беспилотник ВСУ направлялся к многоквартирному жилому дому в посёлке Дубовое. Там посекло фасад и остекление, а также стоящие во дворе машины. Жертв удалось избежать.