Белгородское водохранилище удалось спасти после повреждения плотины при ударе ВСУ

Белгородское водохранилище удалось спасти после повреждения плотины в результате ударов ВСУ. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В течение пяти суток критическая ситуация была решена. Уровень воды у нас не снижается. Два раза в день я докладываю. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли», — отметил глава региона.

По его словам, атаки ВСУ на водохранилище не повлияли на систему снабжения, но «определённый дискомфорт» всё же создали. Гладков отметил работу белгородских властей, водителей, техников, руководителей предприятий, которые поставляли материалы для восстановления.