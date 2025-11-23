Россия и США
23 ноября, 09:01

Белгородское водохранилище удалось спасти после повреждения плотины при ударе ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Белгородское водохранилище удалось спасти после повреждения плотины в результате ударов ВСУ. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В течение пяти суток критическая ситуация была решена. Уровень воды у нас не снижается. Два раза в день я докладываю. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли», — отметил глава региона.

По его словам, атаки ВСУ на водохранилище не повлияли на систему снабжения, но «определённый дискомфорт» всё же создали. Гладков отметил работу белгородских властей, водителей, техников, руководителей предприятий, которые поставляли материалы для восстановления.

Взрыв полностью обрушил дом под Белгородом и повредил соседний, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал, что в больнице Белгородской области умер мирный житель, которого ранило во время налёта дронов ВСУ на регион. Кроме того, медицинская помощь потребовалась ещё одному человеку. Женщина получила баротравму при взрыве БПЛА.

Владимир Озеров
