Взрыв полностью обрушил дом под Белгородом и повредил соседний, есть пострадавшие
Обложка © Telegram / МЧС Белгородской области
В городе Алексеевка Белгородской области произошёл взрыв в доме. По предварительной информации, причиной происшествия стал хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате инцидента один частный дом был полностью разрушен, также повреждены кровля и фасад соседнего дома. По предварительным данным, два человека пострадали.
«На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части № 16. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Куркино Тульской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, который привёл к обрушению подъезда трёхэтажного дома на улице Ленина. К счастью, никто не погиб. Однако есть пострадавшие.
