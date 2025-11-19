Россия и США
19 ноября, 12:05

Взрыв полностью обрушил дом под Белгородом и повредил соседний, есть пострадавшие

В городе Алексеевка Белгородской области произошёл взрыв в доме. По предварительной информации, причиной происшествия стал хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате инцидента один частный дом был полностью разрушен, также повреждены кровля и фасад соседнего дома. По предварительным данным, два человека пострадали.

«На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части № 16. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Куркино Тульской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, который привёл к обрушению подъезда трёхэтажного дома на улице Ленина. К счастью, никто не погиб. Однако есть пострадавшие.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
