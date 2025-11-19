Взрыв полностью обрушил дом под Белгородом и повредил соседний, есть пострадавшие

В городе Алексеевка Белгородской области произошёл взрыв в доме. По предварительной информации, причиной происшествия стал хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате инцидента один частный дом был полностью разрушен, также повреждены кровля и фасад соседнего дома. По предварительным данным, два человека пострадали.